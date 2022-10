Semaforo spento all'incrocio di via Marittima, terzo incidente nel giro di due giorni

Terzo incidente in 48 ore all'incrocio tra via Marittima, viale Europa e via Ciamarra nella parte bassa del capoluogo. Il consigliere comunale e capogruppo del Pd, Angelo Pizzutelli, torna sul caso del semaforo spento non più funzionante da quando è stata realizzata la pista ciclabile. «Oggi pomeriggio l'ennesimo incidente per fortuna non grave - ha affermato Pizzutelli. Il comune ha dichiarato che sta aspettando i nuovi dispositivo per riattivare l'impianto semaforico. Mi auguro che facciano in fretta perché nel frattempo si continuano a verificare incidenti e non vorrei che ci scappi il morto».