Elicottero e posti di blocco, maxi controlli antidroga di polizia e carabinieri a Frosinone

Maxi operazione antidroga congiunta da parte di Carabinieri, Polizia e Guardia di Finanza nel primo pomeriggio di oggi, 20 ottobre, a Frosinone. Diversi i posti di blocco sulle principali arterie in entrata ed in uscita dal capoluogo ciociaro, con un elicottero delle forze dell’ordine che ha sorvolato la città per più di mezz’ora, generando ovviamente momenti di tensione e di allarme tra i cittadini, ignari di cosa stesse succedendo. Operazione congiunta che rientra in un apposito servizio, già effettuato nelle scorse settimane, volto a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti. Le forze dell’ordine hanno setacciato anche le principali zone di spaccio della città. Diversi quantitativi di hashish e cocaina sono stati trovati durante le perquisizioni che hanno visto impiegate anche alcune unità cinofile. L’operazione antidroga, fanno sapere le forze dell’ordine, è ancora in corso di svolgimento e maggiori dettagli saranno resi noti nelle prossime ore.