Bimbo di due anni e mezzo annegato in località Santa Severa , nel mare di Civitavecchia, chiuse le indagini. Al momento la baby sitter, una 50enne di Alatri è stata iscritta sul registro degli indagati per il reato di omicidio colposo. Adesso l'avvocato di fiducia Angelo Testa avrà venti giorni di tempo per presentare le sue memorie difensive e chiedere un eventuale interrogatorio. Purtroppo i risultati dell'ennesima perizia medico legale non avrebbero dato adito a dubbi: il 6 luglio dello scorso anno, il piccolo Francesco, sarebbe affogato dopo essere caduto accidentalmente in acqua. Nel corso delle indagini è stata effettuata anche una perizia riguardante a presenza di diatomee (rinvenimento delle cellule che si trovano nell'acqua). Un esame che è stato richiesto proprio per accertare quanto tempo sarebbe rimasto il corpicino del bimbo in acqua.