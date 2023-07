Avvocato si toglie la vita lanciandosi dalla finestra del suo studio

Noto avvocato di Frosinone di 49 anni si toglie la vita gettandosi dalla finestra del suo studio. La tragedia si è consumata ieri sera, martedì 18 luglio, intorno alle 23. Quando i medici del 118 sono giunti sul posto per il legale non c'era più niente da fare. Da indiscrezioni trapelate sembra che l'uomo stesse combattendo da tempo contro una grave malattia. E forse proprio il peggioramento di questa patologia potrebbe aver scatenato una crisi depressiva che lo ha portato a mettere in atto l'estremo gesto.