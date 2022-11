Auto fuori strada sulla strada provinciale a Pico: feriti due giovani

Paura intorno alle 3.30 sulla strada provinciale Leuciana che da Pico conduce a Pontecorvo. Un'automobile, a bordo della quale c'erano due giovani, è uscita fuori strada al cholometro 15. Il conducente dell'auto ha perso il controllo del mezzo, ha impattato contro un guardrail e poi ha terminatola corsa nel fossato.

Le cause del sinistro che, per fortuna, non ha avuto esiti drammatici sono al vaglio dei carabinieri intervenuti lungo la strada provinciale. I due occupanti dell'auto sono stati soccorsi dal 118. Le loro condizioni non sono gravi.