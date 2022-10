Lunedì 31 Ottobre 2022, 08:31

Ennesimo grave incidente lungo la strada regionale 666 Sora - Forca d'Acero in territorio di Campoli Appennino. Il sinistro ha coinvolto due motociclisti entrambi di Castelliri ed una donna che era a bordo della sua autovettura. Ad avere la peggio è stato uno dei due motociclisti. Sul posto gli operatori sanitari del 118 che hanno provveduto a trasferire un motociclista e la donna al pronto soccorso dell'ospedale Santissima Trinità di Sora.

L'altro motociclista ha riportato, invece, ferite più gravi con numerosi traumi su tutto il corpo, specie agli arti inferiori, e per lui è stato predisposto il trasferimento in eliambulanza in un ospedale romano. Sul luogo dell'incidente sono arrivati i carabinieri del radiomobile della compagnia di Sora che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Purtroppo è solo l'ultimo di una serie di sinistri che si sono verificati lungo quel tratto stradale da tempo soprannominato la strada del diavolo proprio per l'altissimo numero di incidenti, alcuni anche mortali, che di registrano nel fine settimana. Numerose le iniziative da parte dei residenti, come sit-in, raccolte firme, lettere ai vari prefetti, per chiedere la messa in sicurezza, maggiori controlli e il posizionamento di autovelox e dossi rallentatori. Nessuno di questi provvedimenti è stato mai adottato. Il tratto, particolarmente suggestivo da un punto di vista paesaggistico, è caratterizzato per l'alto numero di tornanti che si alternano a rettilinei dove i mezzi transitano a velocità anche molto sostenuti e ben oltre limiti imposti dal codice della strada.

