Arpino, si ferisce con il decespugliatore: elitrasportato a Roma

Stava effettuando dei lavori in giardino quando, per cause di accertamento, sì è gravemente ferito all'altezza del polso con un decespugliatore. Immediati i soccorsi. In località Vignepiane ad Arpino si sono portati i sanitari del 118, ma le condizioni del sessantottenne erano piuttosto serie e per questo ne è stato predisposto il trasferimento in eliambulanza in un ospedale della capitale dove, quasi certamente, verrà sottoposto nelle prossime ore ad un intervento chirurgico. Sul luogo del sinistro anche i carabinieri della locale stazione per accertamenti.