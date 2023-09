Per tanti anni aveva subìto ogni tipo di sopruso e di vessazione da parte del marito, un operaio di 48 anni residente ad. Per amore dei suoi tre figli aveva sopportato di tutto: calci, pugni e schiaffi. Come tante altre donne Lina ( il nome è di fantasia), dopo aver preso le botte continuava a credere nelle parole del coniuge che si diceva pentito e che non le avrebbe più alzato le mani. Invece i pugni, i calci, le ciocche di capelli strappate erano diventati ormai una costante della sua vita. Negli ultimi tempi, per paura che la moglie scappasse di casa, l'operaio le impediva di uscire da sola e la notte chiudeva a chiave la porta. La gelosia morbosa ed ossessiva lo portava a vedere amanti dappertutto. Per l'operaio Lina era soltanto una donna di facili costumi, una meretrice a cui non si doveva alcun rispetto. Anche per quanto riguarda la gestione delle finanze la poveretta doveva sottostare a quelli che erano gli ordini del marito. Era lui che decideva cosa e quando comprare. Una vita fatta di umiliazioni e sofferenze. Ma quando i figli sono diventati maggiorenni ed hanno cominciato a camminare da soli nella strada della vita, la donna ha preso coraggio ed ha rialzato la testa. Lei voleva di nuovo ricominciare ad essere serena e felice. E questo poteva essere possibile soltanto se avesse allontanato la persona che più di ogni altra l'aveva fatta soffrire per tanto tempo.