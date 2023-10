Lutto ad Anagni, si è spenta la consigliera comunale Annarita Pontecorvo

È venuta a mancare questa mattina ad Anagni, in seguito ad una grave malattia, Annarita Pontecorvo, consigliere comunale di maggioranza, eletta nel maggio scorso con la lista Cuori Anagnini. La Pontecorvo è stata per tanti anni un’istituzione della città dei papi: titolare di un’affermata scuola di danza, ed instancabile animatrice della vita artistica, sociale, musicale e culturale della città dei papi. A ricordarla è stato l’assessore al bilancio Carlo Marino, esponente di Cuori Anagnini: “una perdita inestimabile per questa città- ha detto-che mi colpisce dal punto di vista umano e politico. Annarita ha dato tanto a questo paese. Purtroppo una malattia dell'esito velocissimo l'ha portata via”. Adesso, entro una ventina di giorni, ci sarà la surroga: ad entrare in consiglio comunale al posto della Pontecorvo sarà il primo dei non eletti nella lista Cuori anagnini, e cioè l'architetto Peppino Scandorcia