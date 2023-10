Incidente sul lavoro ad Anagni, operaio trasferito in eliambulanza a Roma

Un operaio di 30 anni è rimasto vittima di un incidente sul lavoro all'interno della Gwa di Anagni. Secondo le prime informazioni l'uomo stava lavorando all'interno di un laboratorio dove si è verificata una fuga di acetilene che lo ha travolto. Per fortuna non si sono sprigionate fiamme, ma l'operaio è stato comunque trasferito in eliambulanza al policlinico Umberto I di Roma per gli accertamenti del caso.

Verifiche sull'incidente in corso da parte dei carabinieri e del dipartimento di prevenzione della Asl di Frosinone.