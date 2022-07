Anagni. Fiamme all'interno dello stabilimento della Catalent. Operai evacuati

Paura all'interno dello stabilimento della Catalent di Anagni. La filiale della multinazionale mondiale nella produzione di prodotti farmaceutici infatti è stata vittima di un incendio che è divampato poco dopo le 12. Gli operai che si trovavano all'interno di uno dei capannoni hanno cominciato prima a sentire un odore acre che arrivava dalla parte interna del capannone e poi hanno visto il fumo che usciva dalla parte alta dello stabilimento. Subito è partito il protocollo previsto per la gestione di emergenze del genere. Gli operai sono stati fatti uscire dai locali e si sono tutti sistemati nell’area di fuga all'esterno dello stabilimento. Nello stesso momento sono stati anche chiamati i vigili del fuoco di Frosinone che sono giunti sul posto in pochi minuti e sono riusciti in tempi rapidissimi a spegnere le fiamme che avevano attaccato il tetto di uno dei capannoni dello stabilimento. L'emergenza è terminata un’ora dopo. In corso le indagini per capire la dinamica e le cause dell’incendio. Che, a quanto pare, sarebbe stato causato da un pannello fotovoltaico andato a fuoco nella sala vaccini.

