Cardinali torna in FdI, l'ex sfidante di Natalia rientra nella maggioranza del sindaco

Era stato il suo principale avversario alle ultime comunali, arrivando addirittura al ballottaggio. Ma domani, giovedì 30 novembre, nel corso del consiglio comunale in programma a partire dalle 18, Alessandro Cardinali siederà in maggioranza insieme con il sindaco di Anagni Daniele Natalia. Nei giorni scorsi infatti Cardinali, che come detto aveva partecipato alle comunali ad Anagni da avversario di Natalia nella coalizione civica SiAmo Anagni, arrivando al ballottaggio, aveva deciso di rientrare in Fratelli d'Italia. Ovvero, nel partito nel quale militava a suo tempo quando, anni fa, aveva fatto parte della maggioranza di Natalia prima di allontanarsi e passare in minoranza. In seguito Cardinali aveva militato nella lista Polo Civico, con la quale era stato eletto in Provincia. In vista delle prossime elezioni provinciali del 22 dicembre però, Cardinali ha deciso di rientrare all'interno di Fratelli d'Italia. Di conseguenza è ritornato, sempre in Fratelli d'Italia, anche all'interno della maggioranza consiliare anagnina. Una mossa che, di fatto, rafforza la maggioranza del sindaco, visto che con Cardinali tornerà in maggioranza anche il collega Roberto Versi.Grande la soddisfazione di Daniele Natalia per quanto è accaduto. Per il primo cittadino; “si è trattato- ha detto- della naturale positiva conclusione di una vicenda politica importante”.