Da questa mattina alle 7 fino alle 22 e domani dalle 7 fino alle 15 saranno aperte le urne per decidere quale sarà il prossimo sindaco.

In queste ore è previsto il ballottaggio per sapere chi prevarrà tra Daniele Natalia e Alessandro Cardinali. Il primo turno del 14 e il 15 maggio non è bastato a dare una indicazione chiara; a presentarsi erano state quattro coalizioni: Anagni in movimento, capitanata da Daniele Natalia, SiAmo Anagni, alla guida di Alessandro Cardinali, Anagni Futura con Danilo Tuffi, e LiberAnagni con Luca Santovincenzo. Le ultime due sono state escluse dal ballottaggio. A battersi saranno quindi Natalia e Cardinali.

I 15 giorni di campagna elettorale per il secondo turno sono stati molto caldi.Nella prima fase ci sono state diverse trattative per arrivare ad un apparentamento ufficiale tra le parti: trattative che però non hanno sortito alcun effetto. Gli esponenti delle coalizioni sconfitte hanno lasciato quindi, almeno in linea ufficiale, libertà di voto ai propri elettori. Nell'ultima giornata di campagna elettorale, venerdì sera, i due candidati a sindaco hanno per l'ultima volta cercato di ottenere il voto soprattutto dei cittadini che non li avevano gratificati al primo turno. Da oggi la palla passa alle urne.Domani pomeriggio, con ogni probabilità intorno alle 17, dovrebbe esserci un'indicazione chiara del vincitore.Diversa, ovviamente, la composizione dela seconda del nome del vincente. Nel caso che a farcela sia Daniele Natalia, dei 10 consiglieri di maggioranza tre sarebbero esponenti di Fratelli d'Italia, e cioè Riccardo Ambrosetti, Marianna Cacchi e Davide Salvati: due consiglieri arriverebbero dalla lista Identità Anagnina (Donatello Cardinali ed Angelo Proietti); due da Cuori Anagnini (Carlo Marino e Luigi Pietrucci), uno dalla Lega (Vittorio d'Ercole) uno da Idea Anagni (Guglielmo Vecchi) ed uno da Forza Italia (Rodolfo Mastroianni). In minoranza andrebbero Alessandro Cardinali, Roberto Versi, Danilo Tuffi, Giuseppe De Luca, Luca Santovincenzo ed Egidio Proietti.In caso di vittoria per Alessandro Cardinali, 3 seggi andrebbero alla lista Svolta civica (Roberto Versi, Jessica Chiarelli e Alfredo Cicconi) tre ad Anagni impresa (Giulia Beccidelli, Luigi Vecchi e Massimiliano Turrini); due a Civici 2023 (Sandra Tagliaboschi e Peppe Fubelli); uno alla lista Cardinali sindaco (Monica Testani) ed uno a Cittatrepuntozero (Fernando Fioramonti). La minoranza vedrebbe Daniele Natalia con due esponenti di Fdi (Ambrosetti e Salvati), un appartenente ad Identità Anagnina (Donatello Cardinali), oltre ovviamente ai candidati a sindaco non eletti Danilo Tuffi e Luca Santovincenzo.
Paolo Carnevale