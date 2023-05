Mercoledì 17 Maggio 2023, 09:35 - Ultimo aggiornamento: 09:36

Oltre 2000 voti di distacco. Che sarà problematico, ma non impossibile, recuperare nel ballottaggio previsto tra 15 giorni. Ieri mattina sono arrivati i numeri definitivi del primo turno delle comunali di Anagni.

I DATI

A vincere è stato, come era già emerso chiaramente nello spoglio di lunedì sera, il sindaco in carica, Daniele Natalia, che con la coalizione Anagni in movimento ha ottenuto 5.105 voti, pari al 40,32%. Dietro di lui, con 3068 voti (24,23%) Alessandro Cardinali, esponente di SiAmo Anagni. Saranno loro due a giocarsi la vittoria finale tra due settimane.

Per farlo dovranno attingere al serbatoio di Danilo Tuffi che, con Anagni Futura ha ottenuto 2.273 preferenze (17,95%) e di Luca Santovincenzo, che con LiberAnagni ha avuto 2.215 voti, pari al 17,49%. Se tra due settimane il ballottaggio dovesse confermare il sindaco in carica, un'ipotesi di consiglio comunale potrebbe essere questa.

LE IPOTESI

I FLOP

In maggioranza, a prendere 10 dei 16 posti in consiglio ci sarebbe una consistente presenza di Fratelli d'Italia il vero partito forte di queste elezioni. Di cui fa parte Riccardo Ambrosetti, che con 568 preferenze ha stabilito un record che non ha precedenti. Con lui, sempre di Fdi, Davide Salvati, con 234 preferenze; e probabilmente anche Marianna Cacchi con 220 voti.Due seggi andrebbero alla Lega con Vittorio D'Ercole (267 voti) ed Antonio Necci (209). Entrerebbe l'ex assessore di Identità Anagnina Donatello Cardinali (313 preferenze), con il collega Angelo Proietti(144). Due seggi andrebbero all'attuale assessore alla cultura Carlo Marino (301 voti) ed a Luigi Petrucci (153) di Cuori Anagnini; mentre il decimo seggio sarebbe per l'esponente di Forza Italia Rodolfo Mastroianni (132 voti).Per l'opposizione, oltre ai candidati a sindaco Cardinali Tuffi e Santovincenzo, ci sarebbe la presenza di Roberto Versi di Svolta civica, di Giulia Beccidelli, di Anagni impresa, e di Giuseppe De Luca di Ritorno al futuro.In caso di vittoria di Cardinali invece, ad entrare in maggioranza sarebbero Sandra Tagliaboschi (Civici 2023), Giulia Beccidelli e Luigi Vecchi (Anagni impresa), Roberto Versi Jessica Chiarelli ed Alfredo Cicconi (Svolta civica), Fernando Fioramonti di Cittatrepuntozero, Monica Testani ed Enzo Colantoni (Alessandro Cardinali sindaco) ed Antonio Di Giulio (Polo civico).Per l'opposizione entrerebbero, in quel caso, i candidati a sindaco Natalia Tuffi e Santovincenzo, con Ambrosetti, Marino e De Luca.Oltre ai trionfi personali come quello di Ambrosetti, non sono mancati infine gli insuccessi. Come quello di Nello Di Giulio, consigliere di minoranza uscente, che ha ottenuto con Cittatrepuntozero 78 voti. Mentre gli ex candidati a sindaco del 2014 Simone Ambrosetti e Roberto Cicconi hanno riportato rispettivamente 45 e 87 preferenze.Paolo Carnevale