Anagni resta al centrodestra, Natalia vince la sfida con Cardinali e si conferma sindaco della città dei Papi

Anagni resta nelle mani del centrodestra: il sindaco uscente Daniele Natalia è stato confermato nel turno di ballottaggio che lo ha contrapposto al suo ex consigliere delegato ai Lavori Pubblici e già vice presidente della Provincia di Frosinone Alessandro Cardinali. Natalia ha ottenuto il 58% dei voti contro il 42% di Cardinali. Il vantaggio del sindaco uscente è stato costante per tutto lo spoglio ed alle 15:53 ha raggiunto il punto di non ritorno.

Nel comitato elettorale, nella parte superiore della città, c’è stata l’esplosione di gioia con Natalia in lacrime «Ho dovuto affrontare provocazioni di ogni tipo, ora lasciatemi sciogliere» ha detto.

La prima telefonata è stata per il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca: «Mi ha chiesto di essere informato subito, mi ha confermato gli impegni per Oncologia ed il Punto di Primo Soccorso». Poi il ringraziamento «A tutta la città, questo voto è per la città e per il cambiamento che abbiamo introdotto. Consentitemi di ringraziare il mio avversario: Cardinali ha condotto una campagna elettorale corretta». In quegli stessi minuti, l’avversario faceva le sue congratulazioni «Faremo opposizione ma sui temi che riguarderanno il bene della città non faremo ostruzionismo e saremo al fianco della città».

L'affluenza alle urne per il rinnovo del consiglio comunale e la scelta del sindaco, è stata pari al 60,30 per cento degli aventi diritto. Al primo turno a votare era andato il 74,77 per cento degli elettori.