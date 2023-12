I pensieri dei bambini addobbano "L'albero della pace" allo Scalo

La pace vista con gli occhi dei bambini. E' stato il tema del bel pomeriggio che si è svolto nel piazzale della Sacra Famiglia, con la città di Frosinone che ha voluto testimoniare il proprio impegno per la pace. Intotno all’albero collocato nel piazzale i disegni e i pensieri delle bambine e dei bambini della città, in particolare quelli delle classi I, II e V del I istituto comprensivo "De Matthaeis". Presenti il sindaco, Riccardo Mastrangeli, il vescovo Ambrogio Spreafico e l'assessore alla cultura Simona Geralico.

«Protagonisti di questo evento speciale sono stati loro, i bambini - ha detto il sindaco, Riccardo Mastrangeli - è stata un’occasione speciale, che la nostra amministrazione ha voluto fortemente nel cuore del Quartiere Scalo, per celebrare l'anno Ormisdiano. I nostri amati patroni Ormisda e Silverio, infatti, sono due figure di pace e riconciliazione, valori di cui abbiamo bisogno specie in questi tempi difficili – ha aggiunto –L’ulivo collocato nella piazza della Sacra Famiglia è stato addobbato con un oggetto o un disegno sul tema della pace. Proprio i più piccoli sono, infatti, i testimoni più sinceri ed autentici del valore della pace, con la spontaneità e la purezza con cui osservano il mondo e si relazionano con gli altri, dando un grande insegnamento a tutti noi adulti».

Il vescovo, dal canto suo, ha ricordato il valore universale della pace e quanto questa parta dalle piccole cose, già nella vita di tutti i giorni.

Poi l'esibizione dei bambini con i loro canti e lo striscione: «Apri la tua mente per una visuale diversa»