Cade un albero durante i lavori sul fiume "Cosa", cinque auto distrutte: erano in divieto di sosta

Un grosso albero è caduto durante i lavori che stanno interessando gli argini del fiume Cosa, nella parte bassa di Frosinone, distruggendo cinque veicoli che erano parcheggiati su via Mola Nuova. Il tutto mentre era in corso l'avvio della sperimentazione della nuova viabilità in zona De Matthaeis che è stata interrotta.

Sono intervenuti i carabinieri per gli accertamenti di rito e la polizia locale. Per i proprietari delle auto il danno e la beffa: i veicoli erano in divieto di sosta e saranno anche multati.