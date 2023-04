Sabato 15 Aprile 2023, 10:01 - Ultimo aggiornamento: 10:02

Aggressione al seggio comunale, decreto di citazione diretta a giudizio per il reato di lesioni e minacce per un ex consigliere comunale di Frosinone. I fatti risalgono al giugno dello scorso anno quando Corrado Renzi e Sergio Crescenzi, entrambi ex consiglieri e candidati di nuovo per la massima assise, sono stati protagonisti di un animato alterco.

Ad avere la peggio è stato Crescenzi che ha concluso la sua giornata elettorale al Pronto soccorso dell'ospedale "Spaziani. A seguito di una animata discussione avvenuta presso il seggio 27 del capoluogo ciociaro, Renzi avrebbe colpito con il ginocchio le zone intime di Crescenzi, causandogli un trauma.

Soccorso dai medici dell'ospedale di Frosinone, questi ultimi avevano stilato una prognosi di tre giorni. Per quanto riguarda le minacce Renzi avrebbe rivolto al suo antagonista parole inquietanti.

«Avvisa il tuo avvocato- gli aveva detto- che se ti incontro in un'altra sede ti sparo».



Tra i due, entrambi esponenti del centrodestra, non è mai corso buon sangue, ma fino a quel momento tra loro c'erano state soltanto schermaglie politiche. Nel giugno scorso invece la situazione è degenerata. Complice forse, oltre che i vecchi rancori, la tensione per lo scrutinio. Da informazioni raccolte sembra che il contenzioso tra i due fosse scaturito dal fatto che Crescenzi, rappresentante di lista per Fratelli d'Italia, aveva invitato Renzi ad uscire dal seggio perché non aveva alcun titolo per assistere allo spoglio. Quest'ultimo, candidato nella lista per Frosinone che faceva capo all'ex assessore Antonio Scaccia, non l'aveva presa bene, ed aveva risposto a tono. Ma Crescenzi di rimando, non gliele aveva certo mandate a dire, E così gli animi si erano scaldati al punto che i due erano arrivati allo scontro fisico. Dopo quella ginocchiata il malcapitato era stato accompagnato nel vicino pronto soccorso per le cure del caso. Crescenzi, che è rappresentato dall'avvocato Gabriele Picano, ha fatto scattare la denuncia. A conclusione delle indagini l'imputato è finito sotto processo con decreto di citazione diretta.