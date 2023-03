Aggressione in un bar, uomo ferito. Indagini dei carabinieri

Un uomo è stato aggredito all'interno di un bar in via Mascagni, a Frosinone, e sull'episodio stanno indagando i carabinieri. I militari sono stati chiamati ieri sera per una rissa ma al loro arrivo hanno trovato all'esterno del locale solo il ferito che era stato colpito alla testa. E' stato accompagnato in ospedale per accertamenti e avrebbe riferito di essere caduto accidentalmente. Versione alla quale, però, i carabinieri non credono visto l'allarme che era scattato alcuni minuti prima.

L'episodio si è verificato nella tarda serata di ieri, 13 marzo.