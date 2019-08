Aggredito per la maglietta del "Cinema America", denunciata una simpatizzante di Casa Pound

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nella giornata di ieri, il personale della D.I.G.O.S. della Questura di Frosinone, in collaborazione con i colleghi di Arezzo, hanno eseguito nella provincia toscana una perquisizione nei confronti di una giovane donna E.G., originaria del luogo, simpatizzante del movimento della destra radicale Casa Pound Italia.A coronamento di una complessa attività investigativa svolta dalla D.I.G.O.S. di Frosinone, la ragazza è stata individuata come una componente del gruppo di estremisti che, lo scorso 27 luglio, durante un concerto di beneficenza che si stava svolgendo in piazza Sandro Pertini, con minacce ed intimidazioni costrinse uno degli spettatori ad allontanarsi dalla piazza soltanto perché indossava una t-shirt con il logo del noto “Cinema America”. Una volta allontanatosi dalla piazza, il giovane fu nuovamente avvicinato dai simpatizzanti di Casa Pound e l’indagata, protetta dai suoi compagni, gli strappò la maglietta con l’intento di fargliela togliere.La perquisizione ha consentito di trovare utili conferme alle indagini condotte nonché, supporti indiziari per l’identificazione degli altri corresponsabili.