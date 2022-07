Mercoledì 27 Luglio 2022, 08:59 - Ultimo aggiornamento: 09:00

Arrestato dai carabinieri della Compagnia di Cassino per aver aggredito la mamma. A finire in manette è stato un giovane residente nella Città Martire, di origine latino americana, di 34 anni. Non si conoscono i motivi che hanno portato il ragazzo a compiere il gesto violento nei confronti della mamma, ma tra le ipotesi al vaglio c'è quella dei motivi economici. Il ragazzo, infatti, più volte era solito chiedere soldi ai genitori per soddisfare i propri vizi.

Al rifiuto della mamma ad elargire altro denaro, il ragazzo la scorsa notte è quindi passato alle maniere forti: questo appare il movente che ha spinto il giovane a picchiare la mamma: motivi economici, dunque, ma tutte le ipotesi restano aperte. L'episodio è avvenuto a Cassino, in un'abitazione in pieno centro. Impossibile, per i vicini, non sentire le urla. Immediatamente è scattato quindi l'allarme è sono intervenuti gli uomini del Capitano Scolaro. I carabinieri della Compagnia di Cassino, già a conoscenza della delicata questione, hanno quindi fatto scattare le manette ai polsi del 34enne. La mamma del ragazzo, che ha subito l'aggressione del figlio, è dovuta ricorrere alle cure mediche.



La donna è giunta all'ospedale di Cassino in codice rosso ed è stata subito visitata dai sanitari dell'ospedale Santa Scolastica: ha avuto una prognosi di cinque giorni. La donna è stata infatti aggredita con calci e pugni che hanno provocato lesioni. Oltre, ovviamente, allo stato d'ansia per l'accaduto. Per questo motivo è stato anche predisposto il divieto di avvicinamento del figlio alla casa dei genitori.

Ieri c'è stata la convalida dell'arresto dinanzi al giudice per le indagini preliminari e non si escludono altri provvedimenti a tutela della mamma che ha subito le violenze. Una storia di violenze, l'ennesima tra le mura domestiche, che ha colpito molto.

Alb.Simone.

