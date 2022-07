Francesca Lafragola, morta in un incidente sulla Sora-Cassino. Grave un giovane che viaggiava sulla stessa moto

Tragedia sulla superstrada Cassino-Sora, nel tratto cassinate. In un incidente stradale una ragazza, Francesca Lafragola, 25 anni ancora da compiere di Sant’Elia Fiumerapido, è morta e un giovane, anche lui di Sant'Elia, è rimasto ferito in modo grave. E' stato trasportato con un'eliambulanza in un ospedale della Capitale. Viaggiavano entrambi su una moto che, per cause al vaglio, è rimasta coinvolta in uno scontro con un'auto.

L'impatto è avvenuto nel tratto tra Sant'Elia e Cassino. Il conducente dell'auto, una Fiat Punto, è stato visitato e sottoposto alle cure dei sanitari del 118. Per lui tanto spavento, ma, a quanto pare, nulla di grave.