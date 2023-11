Anziana aggredisce un'infermiera: ennesimo episodio al 'Santa Scolastica'

Ennesima aggressione all'ospedale 'Santa Scolastica' di Cassino: il fatto si è verificato questa mattina, domenica 19 novembre, al Pronto Soccordo del nosocomio della città martire. Vittima una giovane infermiera: un’anziana che si trovava da ieri al pronto soccorso in stato di agitazione ha dato in escandescenza scagliandosi contro l'operatrice che era in servizio procurandole la distorsione del quinto dito della mano destra. Per questo motivo all’infermiera è stata data una prognosi di 15 giorni.

“Quanto accaduto è gravissimo e non più tollerabile – hanno affermato il Responsabile Sanità Pubblica Cisl Fp Frosinone Vincenzo Gaetani e la Responsabile Cisl Fp Polo D Rosaria Piscopo – Quello avvenuto nella mattina di oggi è l’ennesimo episodio ai danni di un sanitario. La situazione che stiamo vivendo è difficilissima e mette seriamente a rischio l’incolumità di tutto il personale" sottolineano i sindacato chiedendo immediati provvedimenti per quella che è ormai una vera e propria emergenza.