Giovedì 31 Agosto 2023, 08:38 - Ultimo aggiornamento: 12:51

ASSISI Insulta il cuoco, aggredisce i titolari del ristorante e poi scappa senza pagare. È accaduto nei giorni scorsi a Santa Maria degli Angeli dove la Polizia di Stato ha denunciato un trantaduenne per lesioni personali, danneggiamento e minacce gravi. Qualche giorno fa, gli agenti del Commissariato di Assisi sono intervenuti presso un esercizio pubblico di Santa Maria degli Angeli dove gli era stata segnalata un’aggressione ai danni dei titolari da parte di un avventore che, a seguito dell’identificazione, è risultato essere un italiano trentaduenne con numerosi precedenti di polizia. Giunti sul posto i poliziotti hanno ascoltato la titolare del locale, la quale ha riferito di essere stata aggredita da un cliente che si è detto spazientito dall’attesa che è seguita all’ordinazione.

Cena di pesce da 500 euro e poi via senza pagare il conto: ecco i 4 "furbetti" di Treviso

Pescara, spara al cuoco perché il servizio è lento, la mamma di Federico: «Mio figlio colpevole, ma va aiutato»

L’uomo è andato letteralmente in escandescenza, al punto di raggiungere il cuoco in cucina per insultarlo. In soccorso del dipendente è intervenuta la titolare del ristorante che ha provato, inutilmente, a tranquillizzare il cliente infuriato. Per tutta risposta infatti l’ha subito colpita al petto e, successivamente, afferrata al collo minacciandola. Non pago, il trentaduenne si è poi allontanato dal locale senza pagare, colpendo con un pugno al volto il marito della titolare che si era messo in mezzo nel tentativo di riportare la situazione sotto controllo. Dopo averlo identificato, acquisita la querela delle vittime dell’aggressione, gli agenti lo hanno quindi denunciato per i reati di lesioni personali, minacce gravi e danneggiamento aggravato.