Figlio violento, la madre chiede aiuto alla Polizia. Portato all'ospedale, il giovane aggredisce dottoressa del Pronto soccorso

Prima l’intervento per ennesimo furto presso una macelleria di Pettino (L'Aquila) dove era stato rubato l’intero incasso, poi di corsa al Pronto soccorso dove un 24enne aquilano ha aggredito una dottoressa e poi uno degli agenti intervenuti. Gran lavoro ieri pomeriggio per gli agenti della Squadra volanti. Quello più complicato ha riguardato un 24enne dell’Aquila che in escandescenza prima nella propria abitazione, ha proseguito anche in Pronto soccorso dopo la richiesta di aiuto della mamma.

A quanto pare contravvenendo alle segnalazioni degli stessi agenti che avevano invitato il personale medico ad evitare il triage ma di sottoporre il 24enne direttamente a visita psichiatrica, lo stesso ha improvvisamente aggredito una dottoressa del Pronto soccorso che ha riportato lievi contusioni.

Nel bel mezzo del trambusto anche uno degli agenti è rimasto lievemente ferito dal ragazzo, poi ricoverato per accertamenti. Lo stesso nelle prossime ore verrà denunciato in stato di libertà per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. A Pettino, invece, alla ricerca di ladri che poco prima e per la seconda volta nel giro di poco tempo hanno portato via l’intero incasso di una macelleria.