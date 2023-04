Accoltellamento per la droga in via Bellini a Frosinone, indagano i carabinieri

I carabinieri della Compagnia di Frosinone indagano sull’accoltellamento avvenuto questa mattina nella zona di via Bellini, nella parte bassa del capoluogo. A dare l’allarme sono state alcune persone che hanno notato due uomini litigare ed uno dei due estrarre un coltello con cui colpiva il rivale. Massimo riserbo degli investigatori per non inquinare il seguito delle indagini, concentrate comunque nel mondo della droga. Nella zona del Casermone invece nei giorni scorsi ci sono stati il misterioso incendio di alcune vetture ed il pestaggio di un cittadino albanese ferito alla testa con un corpo contundente. Ma gli inquirenti sono certi che i tre episodi non siano collegati.