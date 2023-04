Mercoledì 12 Aprile 2023, 09:23 - Ultimo aggiornamento: 10:16



Notte di terrore in viale Spagna a due passi dal "Casermone" nel capoluogo ciociaro. I residenti nella zona sono stati svegliati da numerosi colpi di pistola. Qualcuno giura di averne sentito almeno una cinquantina. Polizia e carabinieri avrebbero raccolto una quindicina proiettili a salve. Ma chi può aver messo in atto un comportamento simile? E perché? Sulla vicenda i carabinieri del comando provinciale hanno avviato le opportune indagini.

Ancora non è dato sapere se possa essersi tratto di un atto intimidatorio. Di certo c'è che soltanto alcuni giorni fa due macchine, una moto ed uno scooter sono stati dati alle fiamme. Due dei mezzi che sono andati distrutti appartenevano ad un noto pregiudicato della zona. I vigili del fuoco stanno effettuando tutti gli esami del caso per accertare se possa essersi trattato di un incendio doloso.

Poi c'è stato un altro episodio inquietante: mentre un ragazzo di 25 anni stava facendo ritorno nella sua abitazione è stato aggredito da due soggetti che a volto travisato lo hanno preso a sprangate procurandogli delle profonde ferite alla testa. A causa delle lesioni riportate il ragazzo soccorso dai medici del 118 è stato costretto al ricovero ospedaliero. Ai carabinieri avrebbe raccontato di aver visto i due persone saltare fuori da una macchina come se lo stessero aspettando. L'unico indizio che ha saputo fornire è che i suoi aggressori avevano un accento campano. Forte il sospetto che possa essersi trattato di un regolamento di conti per un debito di droga. E veniamo alla notte di viale Spagna, quando sono stati esplosi una raffica di colpi di pistola. Al momento le forze dell'ordine stanno effettuando minuziose indagini proprio per accertare se possano esserci delle comparazioni con i precedenti episodi.