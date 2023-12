Parcheggiatore abusivo ucciso a coltellate in strada, l’ipotesi della lite per la gestione della sosta

Prima l’incontro alla Caritas dove erano soliti pranzare, poi il litigio nel parcheggio, in via San Francesco d’Assisi, a Frascati, sfociato ieri pomeriggio in un accoltellamento con due feriti, di cui uno, un tunisino di 50 anni, colpito alla gola, non ce l’ha fatta ed è morto qualche ora dopo all’ospedale San Sebastiano, dove era stato trasportato d’urgenza con un’ambulanza del 118.

Nonostante i tentativi dei medici di tenerlo in vita, l’uomo è deceduto dopo poco il suo arrivo, in condizioni disperate, al pronto soccorso.

Yirelis uccisa a coltellate, Di Carlo in aula a gennaio



CACCIA AL KILLER

L’altro ferito, un italiano di 38 anni, colpito con un fendente a un orecchio, è stato medicato sul posto. La caccia all’assassino è durata pochissimo. I carabinieri della compagnia di Frascati, giunti in via San Francesco, grazie alle testimonianze raccolte tra alcuni passanti che avevano assistito alla scena, sono riusciti a risalire a un uomo di nazionalità romena, di 33 anni, senza fissa dimora, bloccato su via Tuscolana, mentre tentava di dileguarsi a piedi. Il malvivente si era dato alla fuga subito dopo il duplice ferimento, lasciando i due conoscenti in un lago di sangue.



I SOCCORSI

A lanciare l’allarme sono stati alcuni residenti che hanno telefonato al 112. La segnalazione è stata immediatamente girata alla centrale operativa del gruppo frascatano. Molte persone, attirate dalle urla di dolore lanciate dai due feriti, non hanno esitato ad accorrere sul posto per prestare aiuto alle vittime, mentre i carabinieri, intervenuti con numerose pattuglie, si davano alla caccia del responsabile del gesto, che era scappato, lasciando i due conoscenti in una pozza di sangue.



L’INTERROGATORIO

L’uomo, portato in caserma e interrogato, é stato sottoposto a fermo: per lui è scattata l’accusa di omicidio. I carabinieri avrebbero trovato anche il coltello che ha reciso la trachea del tunisino e ferito l’altro uomo. Dai primi accertamenti dei militari del Nucleo operativo, l’accoltellamento è avvenuto intorno alle 16.30. L’assassino e le vittime hanno tutti precedenti per reati contro il patrimonio.

Ancora da chiarire i motivi dell’aggressione, avvenuta in un’area che già in passato aveva creato problemi alle forze dell’ordine per la presenza di persone senza fissa dimora. Le indagini sono tuttora in corso e, a detta dei carabinieri, la violenta lite, culminata in tragedia, è scoppiata per futili motivi, probabilmente per interessi legati al parcheggio abusivo delle auto, probabile fonte di guadagno per i soggetti coinvolti nella vicenda.



LA PISTA

Al momento gli investigatori escludono che l’accoltellamento possa essere legato allo spaccio di droga, più probabile l’ipotesi del racket tra parcheggiatori. L’amministrazione comunale era intervenuta più volte per risolvere l’emergenza causata dallo stanziamento nel parcheggio di un senzatetto, che si era accampato dai tempi della pandemia e che per molti cittadini rappresentava un pericolo per gli atteggiamenti spesso aggressivi. La presenza dell’uomo (che non è uno dei tre rimasti coinvolti nell’aggressione di ieri pomeriggio) aveva provocato le proteste dei residenti del posto, che si sentivano minacciati. Il comune di Frascati, per ben quattro volte, aveva eseguito operazioni di sgombero e di pulizia dell’area per garantire la sicurezza dei cittadini. Inoltre gli amministratori avevano fatto di tutto per convincere il senzatetto a intraprendere un percorso di disintossicazione dell’alcool.