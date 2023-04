Martedì 11 Aprile 2023, 07:27

Giovane albanese di 25 anni preso a sprangate mentre stava rientrando nella sua abitazione in viale Spagna, una zona della parte bassa del capoluogo ciociaro. L'episodio si è verificato la scorsa notte intorno alle 4. A causa delle ferite riportate alla testa, il ragazzo ha richiesto l'intervento dei medici dell'ambulanza del 118. Il personale del servizio di soccorso, dopo le cure sul posto, lo ha trasportato all'ospedale "Spaziani" di Frosinone dove i medici gli hanno riscontrato profonde ferite al capo. Ai dottori del Pronto soccorso avrebbe riferito di essere stato affrontato da due persone con il volto coperto e dall'accento campano. A suo dire i sue soggetti lo stavano aspettando davanti alla sua abitazione. E quando lo hanno visto arrivare sono scesi dall'auto ed avrebbero cominciato a colpirlo con un corpo contundente di ferro. Al momento lo straniero si trova ricoverato con codice arancione. Del caso sono stati informati i carabinieri del comando provinciale che hanno avviato le indagini per dare un nome ed un volto ai malviventi.

LE TELECAMERE

I carabinieri stanno cercando di estrapolare i fotogrammi dalle camere di sorveglianza installate nelle strade adiacenti all'abitazione dell'albanese. Per quanto riguarda i due aggressori l'albanese non è stato in grado di fornire agli investigatori elementi che possano portare alla loro identificazione. Sicuro non si è trattato di un'aggressione a scopo di rapina, dal momento che al 25enne nono stati portati via i soldi e i cellulare che aveva con sé. Quindi tutto lascia pensare ad una spedizione punitiva. Pare che l'albanese non abbia una fedina penale "specchiata" e c abbia già avuto a che fare con la giustizia. Questo il motivo che farebbe ipotizzare un regolamento di conti, magari per un debito non pagato dovuto all'acquisto di sostanza stupefacente. La zona teatro dell'aggressione, quella del Casermone, non è nuova a fatti legati allo spaccio della droga.

I ROGHI SOSPETTI

Si sta cercando anche di capire se vi possa essere un legame con gli incendi avvenuti sempre in viale Spagna nei giorni scorsi. Due auto, una moto ed uno scooter sono stati distrutti dalle fiamme. Ad allertare i carabinieri alcuni residenti delle palazzine Ater che sono stati svegliati dall'odore acre di fumo che proveniva dalla strada. Uno dei mezzi bruciati appartiene ad un noto pregiudicato di Frosinone. Da informazioni raccolte sembra che anche le vetture fossero in uso alla stessa famiglia.