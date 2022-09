«Non c'è alcuna possibilità che Fdi partecipi a governi e alleanze arcobaleno e non c'è alcuna ragione di farlo perché abbiamo la possibilità di avere una maggioranza di centrodestra che spero esca dalle urne». Lo ha detto la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, a margine del suo comizio in piazza Duomo a Milano. Sono «incredibili ricostruzioni» quelle di «inciuci con il Pd». «Non vengano a parlarmi di governo di salvezza nazionale - ha continuato - perché mi sembrano governi nel tentativo di salvare quelli che lo propongono. E io non sono interessata».

Meloni: «Ue preoccupata? Pacchia finita, difenderemo gli interessi dell'Italia»

Dal palco del comizio Meloni ha affermato: «In Europa sono tutti preoccupati per la Meloni al governo e dicono cosa succederà? Ve lo dico io cosa succederà, che è finita la pacchia e anche l'Italia si metterà a difendere i propri interessi nazionali come fanno gli altri, cercando poi delle soluzioni comuni».