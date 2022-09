Calenda e Renzi nei luoghi simbolo delle infrastrutture per parlare della necessità di rigassificatori e termovalorizzatori

Elezioni politiche 2022 - In diretta e in contemporanea in varie località italiane per 'l'evento IMBY, In my back yard- Si all'Italia dei si». Una giornata di mobilitazione sulle infrastrutture necessarie per l'indipendenza energetica e lo sviluppo economico e sociale del nostro Paese. Questa l'iniziativa di Azione e Italia viva. Gli esponenti del Terzo Polo hanno manifestato in varie località simbolo, da nord a sud del Paese: Carlo Calenda alla Darsena di Piombino per il rigassificatore, Matteo Renzi e Maria Stella Gelmini al termovalorizzatore di Brescia. Teresa Bellanova a Melendugno per parlare di Tap, Matteo Richetti alla Darsena Popup del porto di Ravenna, mentre Mara Carfagna doveva essere ad Acerra davanti al termovalorizzatore ma a causa di una indisposizione era assente e c'era al suo posto il consigliere capitolino Francesco Carpano. Maria Elena Boschi si è collegata da Roma (davanti ai cassonetti strapieni di rifiuti), Mario Polese da Tempa Rossa al centro oil della Total e Raffaella Paita alla Gronda di Genova.