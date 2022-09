Prove di Governo, Meloni incontra Salvini: nodo incarichi

(Teleborsa) - La candidata in pectore alla Presidenza del Consiglio,è al lavoro sulla squadra di governo e ha incontrato a Montecitorio il leader dellaper fare il punto. Un colloquio durato circa un'ora dal quale emerge la voglia di"Entrambi i leader - si legge in una nota diffusa al termine del faccia a faccia -data dagli italiani alla coalizione e hanno ribadito il grande senso di responsabilità che questo risultato comporta. Meloni e Salvini hanno fatto il punto della situazione e delle priorità e urgenze all'ordine del giorno del governo e del Parlamento, anche alla luce della complessa situazione che l'Italia sta vivendo"."Non si è parlato né oggi e né in questi giorni di nomi, incarichi, attribuzioni di deleghe né separazioni di ministeri e sono prive di fondamento retroscena di stampa su presunti veti, così come le notizie già smentite da P.Chigi su un 'patto' Meloni-Draghi", hanno sottolineato fonti di Fdi in una nota riferendosi all'incontro ricordando il post della Meloni su Fb in cui aveva scritto 'Nel frattempo, come da copione, impazza il toto nomi. Si parla dell'attuale vertice del Dis Elisabetta Belloni agli Esteri, del braccio destro di Berlusconi Licia Ronzulli alla Scuola o alla Salute. Antonio. E ancora: sui giornali il nome di Giulia Bongiorno compare sia per la Giustizia, sia per la P.A, mentre, sempre alla Salute, si ipotizza Letizia Moratti. Ma è evidente che in questa sorta di gioco di società di 'trova la casella giusta' non si saprà nulla di veramente certo fino all'ultimo.Tra i rumors del Transatlantico, si darebbe fuori dalla compagine ministeriale Salvini per il quale invece la leader di FdI potrebbe ritagliare un ruolo da vicepremier, in tandem con ilSecondo molti, obiettivo della Meloni è renderela squadra da ogni critica esterna.