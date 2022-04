Non profit: Il 50% degli enti crede nell’interazione fra Terzo Settore, cittadini e aziende

Il 2022 continua a dimostrare come gli enti del Terzo Settore ricoprano sempre più un ruolo decisivo nell’orizzonte del welfare sociale. Facciamo dunque il punto sulle azioni che stanno portando avanti le organizzazioni no profit

Il ruolo del Terzo Settore è sempre più indispensabile nello sviluppo e nella difesa del tessuto socio-economico nazionale e internazionale, dai primi risultati dell’indagine digitale Riforma in Movimento – Edizione 2022 promossa da Terzjus – Osservatorio di diritto del Terzo Settore, della filantropia e dell’impresa sociale, in collaborazione con Italia non profit, emerge quanto il 50% degli enti non profit intervistati è convinto che la Riforma del Terzo Settore e RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) contribuiranno a far conoscere maggiormente e a facilitare l’interazione fra enti del Terzo Settore da una parte e cittadini e aziende dall’altra; l’80% si dichiara preoccupato rispetto agli adempimenti amministrativi in termini di impegno e di tempo, ma il 76% si sta preparando frequentando corsi di formazione dedicati.

Fino al 29 aprile le organizzazioni non profit presenti sul territorio nazionale possono partecipare a Non profit, come stai? ed esprimere la propria opinione sui temi della Riforma. L’obiettivo della survey è quello di comprenderne il grado di conoscenza e recepimento da parte degli enti non profit, soprattutto delle norme più recenti. In particolare, quest’anno si vuole indagare come si stiano approcciando al RUNTS e al suo iter di iscrizione, e le percezioni e aspettative rispetto alle nuove opportunità e ai provvedimenti attuativi emanati dal Ministero del Lavoro nel corso del 2021.

L’indagine quali-quantitativa ha la forma di un questionario online, e con poche e semplici domande intende rilevare:

l’esperienza dei rispondenti con il RUNTS,

i suggerimenti circa gli ambiti di miglioramento sia rispetto all’iter di iscrizione, sia rispetto all’applicazione delle previsioni normative

gli effetti dell’iscrizione al RUNTS sulle organizzazioni e le opportunità della Riforma

I risultati saranno resi pubblici e disponibili per tutti sul portale “Riforma in Movimento“, e diventeranno parte integrante del Terzjus Report 2022 e verranno presentati alle istituzioni per portare la voce e l’esperienza di chi la Riforma la vive in prima persona, all’attenzione dell’opinione pubblica e dei rappresentanti di reti e istituzioni nazionali ed europee. Tutto questo è possibile anche grazie all’importante sostegno della Consulta delle Fondazioni di origine bancaria del Piemonte e della Liguria, di Unioncamere e di Fondazione Unipolis.

Giovedì 21 aprile è invece in programma il secondo appuntamento del ciclo di webinar gratuiti dedicato al capacity building delle organizzazioni. Insieme a Marina Pittini, Presidente di Fondazione Pietro Pittini, si approfondirà il punto di vista della filantropia che decide di investire nella formazione e nello sviluppo delle competenze interne alle organizzazioni, per sostenere al meglio la comunità e massimizzare l’impatto positivo.

Sul fronte internazionale prosegue inoltre l’impegno delle organizzazioni non profit italiane a sostegno della popolazione ucraina. La piattaforma “Emergenza Ucraina: come aiutare” è un luogo di guida e orientamento per i cittadini che vogliono attivarsi donando beni, tempo, denaro oppure fornendo ospitalità.

