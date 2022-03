Emergenza Ucraina, Stp e tamponi al drive in di via del Terminillo e all'hub vaccinale ex Bosi

RIETI - Ampliata la rete territoriale per l’ottenimento del tesserino Stp, che permette l’accesso alle cure urgenti, essenziali e continuative e l’esecuzione dei tamponi per la ricerca del virus da Sars CoV-2 per le persone ucraine ospiti nel territorio della provincia di Rieti. Oltre ai servizi nelle sedi distrettuali del territorio, l’Stp può essere richiesto, insieme all’esecuzione del tampone per la ricerca del virus da Sars CoV-2, ogni sabato presso il drive-in di Rieti, in via del Terminillo 42 (dalle ore 8 alle ore 14). L’esecuzione dei tamponi e il rilascio dell’STP è inoltre garantito ogni domenica dalle ore 8 alle ore 14 presso l'hub Vaccinale ex Bosi (Rieti - Cittaducale).