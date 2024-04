Pubblichiamo la nota stampa diffusa a seguito dell’audizione di ANSEB nell’ambito dell’esame del disegno di legge “Semplificazioni in materia di lavoro e legislazione sociale” (Atto Senato 672)

L’Associazione Nazionale delle Società Emettitrici di Buoni Pasto (ANSEB), associazione di rappresentanza delle aziende attive nei servizi sostitutivi di mensa, è intervenuta ieri pomeriggio in audizione al Senato nell’ambito dell’esame del disegno di legge “Semplificazioni in materia di lavoro e legislazione sociale”.

In particolare, ANSEB ha sottolineato l’importanza per il proprio settore produttivo della misura che aumenta l’importo detassato del buono pasto giornaliero da 8 a 10 euro.

Il buono pasto, nell’attuale fase di congiuntura economica contrassegnata da un alto livello di inflazione, si conferma un efficace strumento per la garanzia del potere di acquisto dei lavoratori e delle loro famiglie. Oggi 150.000 imprese italiane scelgono il buono pasto come strumento in grado di contemperare le proprie esigenze di produttività con quelle di welfare aziendale a beneficio dei propri dipendenti. A questo dato corrispondono oltre 3,5 milioni di lavoratori che spendono il buono pasto all’interno di una rete nazionale pari a circa 170 mila esercizi convenzionati.

Quello dei buoni pasto rappresenta un mercato dinamico, aperto a nuovi operatori, in crescita, fortemente digitalizzato per offrire ai propri utenti un servizio moderno, sempre più agile e tracciabile.

L’aumento fino a 10 euro dell’importo detassato costituirebbe un efficace sostegno alla protezione del potere di acquisto del lavoratore e un opportuno adeguamento al costo della vita, con specifico riferimento al costo medio della pausa pranzo.

Inoltre, gli effetti positivi si ripercuoterebbero anche sulla rete dei merchant e sui consumi.

L'articolo ANSEB in Senato: buoni pasto a 10 euro per welfare e potere d’acquisto proviene da WeWelfare.