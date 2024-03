Uova di Pasqua, prezzo record del cacao: quando (e di quanto) ci saranno gli aumenti del cioccolato?

Il prezzo del cacao continua a crescere in maniera impetuosa. I future per la consegna a maggio ieri sono saliti per la prima volta a 10mila dollari a tonnellata (+3,9%), il massimo storico. Si tratta dei prezzi all'ingrosso, non delle preparazioni anche sofisticate di pasticceria. C'è quindi un forte rischio rincari per tutti i prodotti con il cioccolato e sale la paura per le uova di Pasqua, con la festività oramai alle porte e prezzi che già erano alle stelle. L'aumento del vosto del cacao va avanti da settimane e si somma all'inflazione degli ultimi mesi. Vediamo cosa sta succedendo.

