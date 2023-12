Decollano gli anticipi del Tfs a tasso agevolato dell’Inps diretti agli statali. All’istituto di previdenza sono pervenute circa quindicimila domande in meno di un anno, di cui due su tre, diecimila quindi, sono state accettate, e cinquemila rigettate per mancanza di requisiti o errori nella compilazione della richiesta.

Boom di domande negli ultimi mesi. I primi pagamenti, per circa 1.800 richiedenti, sono partiti dopo l’estate. Circa altri ottomila ex dipendenti pubblici vedranno liquidato, tra dicembre e aprile, l’anticipo della buonuscita, anticipo su cui l’Inps applica un tasso di interesse solo dell’1 per cento (in banca adesso l’asticella può salire anche sopra il 5%).