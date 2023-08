Rottamazione Quater, la domanda è stata accettata? Al via comunicazione degli importi dovuti, la guida

La rottamazione quater entra nel vivo. I termini per presentare la domanda di adesione sono ormai scaduti dal 30 giugno, ma ora è il momento della comunicazione di tutte le somme dovute. L'Agenzia delle Entrate la deve inviare ai contribuenti che hanno presentato istanza entro il 30 settembre. Tuttavia i primi messaggi stanno già partendo: dentro ci sono l'esito della domanda e gli importi da versare. Non tutte le missive, in ogni caso, sono uguali. Ecco cosa bisogna aspettarsi in questi giorni.