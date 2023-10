Permessi per la malattia dei figli, quando si possono richiedere e come funzionano

I permessi sono uno dei diritti e delle possibilità offerti ai lavoratori dipendenti per conciliare vita privata e occupazione. Se sono genitori, possono chiederli anche per la malattia dei figli (anche in caso di bimbi adottati). In base all'età dei figli, però, cambiano le modalità con cui poter richiedere i permessi. Se poi si dovesse decidere di rimanere a casa, a meno di accordi integrativi sullo smart working, non è riconosciuta alcuna indennità. Per usufruire dei permessi per la malattia dei bambini serve comunque fornire al lavoro un certificato medico. Vediamo in ogni caso nel dettaglio cosa fare in questo caso.

Fringe benefit, come e quando "arrivano" i bonus fino a 2000 euro. Valgono anche per dipendenti pubblici e collaboratori? La guida completa