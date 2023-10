Fringe benefit, come e quando "arrivano" i bonus fino a 2000 euro. Valgono anche per dipendenti pubblici e collaboratori? La guida completa

Cambiano i fringe benefit, i voucher che le aziende possono concedere ai propri dipendenti per acquistare una serie di beni e servizi. Per il 2024 la soglia di esenzione fiscale (ad oggi pari a 258 euro) viene portata a 1.000 euro per tutti i lavoratori dipendenti e a 2.000 euro per quelli con figli fiscalmente a carico, «compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati».

Lo si legge nell'ultima bozza della Manovra. Da una parte vengono favoriti indistintamente tutti i lavoratori, dall'altra viene ridimensionato l'incremento deciso con il decreto del primo maggio che, per i lavoratori con figli, ha portato il tetto esentasse a 3mila euro. La legge di Bilancio conferma inoltre, anche per il 2024, la detassazione dei premi di risultato: l'aliquota dell'imposta sostitutiva sui premi di produttività, entro il limite di 3mila euro, è ridotta al 5%. Vediamo però nel dettaglio cosa sono i fringe benefit, chi può usarli e quando possono "arrivare".

Fringe benefit: 2000 euro con i figli, mille euro per tutti. Cosa sono e chi può ottenerli