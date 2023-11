La volontà di innestare la retromarcia è chiara e ieri l’ha confermata anche il ministro della Salute. «C’è tutta l’intenzione e l’interesse a cercare di rivedere la norma, che non riguarda solo i medici ma anche altri dipendenti del settore pubblico e quindi il governo sta lavorando per trovare una soluzione» ha detto Orazio Schillaci riferendosi al controverso articolo 33 della legge di Bilancio, che va a ridurre le future pensioni a medici ed altre categorie. «Sono in corso ulteriori verifiche» ha confermato il ministro per i rapporti con il Parlamento Luca Ciriani intervenendo alla Camera.