Sabato 11 Maggio 2024, 19:29

RIETI - E’ una partita a due a Magliano Sabina per lo scranno più alto di Palazzo Vannicelli. Da una parte il primo cittadino uscente Giulio Falcetta che corre per il suo secondo mandato consecutivo; dall’altra lo sfidante Giovanni Montini e per lui, in caso di vittoria, sarebbe la sua prima volta da sindaco. La parola alle urne l'8 e 9 giugno prossimi.

Le liste

“Magliano Futura insieme”

Candidato sindaco: Giulio Falcetta

Candidati consiglieri: Claudia Cingolani, Emanuele Eroli, Emanuele Magnifica, Antonello Ruggeri, Francesco Toni, Antonella Chieti, Mario Bernardini, Roberto Filabozzi, Elisa Giagnoli, Paolo Pilotti, Maria Laura Seren, Michela Sernicola.

Lista civica “Progetto Magliano"

Candidato sindaco: Giovanni Montini

Candidati consiglieri: Giorgia Pavan, Carlo Tondinelli, Paola Fratoni, Roberto Tronati, Marco Stentella, Alessandra Orsini, Simone Rillo, Michele Del Vescovo, Nicolò Moccia, Anna Toni, Miriana Bartocci, Monia di Filippo.