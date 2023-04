Isee precompilato, portale unico per presentarlo: come funziona il sito Inps e per quali servizi serve

Isee. L'Inps lancia il nuovo Portale Unico per presentarlo. È disponibile all’indirizzo https://servizi2.inps.it/servizi/PortaleUnicoIsee e ha unificato le varie modalità di acquisizione dell’Isee precompilato e non precompilato in un unico punto di accesso, sostituendo tutti i portali preesistenti. Si tratta di una modalità semplificata che, assicura Inps, renderà ancora più agevole il rilascio dell’Isee, privilegiando l’uso della modalità precompilata per l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente che serve, tra l'altro, per accedere ad assegno unico e universale, Reddito/Pensione di cittadinanza, servizi alla persona/reddito e casa/agevolate minorenni, prestazioni socio-sanitarie per le persone disabili, servizio alla persona, studio universitario.

Equo compenso per autonomi, cosa è e a chi si applica. Sanzioni e prestazioni escluse

LA CIRCOLARE