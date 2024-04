Sigarette, nuovi aumenti da oggi 5 aprile: i prezzi aggiornati pacchetto per pacchetto. La lista completa

Aumenti del prezzo delle sigarette a partire da venerdì 5 aprile. La conferma arriva dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che con una nota ha comunicato il nuovo costo di alcune marche. Gli ultimi rialzi erano stati a fine marzo e avevano riguardato sigarette, sigari e tabacco trinciato. Da oggi salgono i prezzi per altri 46 marchi di sigarette. Come spiega l'Agenzia delle Entrate, è stata l'istanza di un singolo produttore e importatore a spingere l'Adm ad aumentare i costi, per non creare disparità.