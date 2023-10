Se siete tra quelle persone ansiose che controllano il proprio saldo in banca costantemente per essere certe di non aver speso più di quanto guadagnato, non preoccupatevi. Non siete più sole. Ci sarà qualcun altro che controllerà con la stessa attenzione quanti soldi vi sono rimasti: il Fisco. O meglio, lo farà se avete un debito non saldato nei confronti dello Stato. La novità è grande. Ed è contenuta nella bozza (ancora provvisoria) della manovra di Bilancio del governo.