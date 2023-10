Cedolare secca al 26% solo se si affitta più di una casa. Escluso dagli aumenti il primo appartamento in locazione

Cambia ancora la norma sulla cedolare secca per gli affitti brevi. Salirà dal 21 al 26% solo nel caso in cui si affitti per periodi inferiori a 30 giorni più di un appartamento. È quanto prevede una nuova versione della manovra. L'aliquota della cedolare secca, attualmente fissata al 21%, «è innalzata al 26 per cento in caso di destinazione alla locazione breve di più di un appartamento per ciascun periodo d'imposta». La nuova bozza della Legge di Bilancio prevede l’incremento della tassazione solo in caso di locazione di più di un appartamento. Per gli altri l’aliquota resterà al 21%