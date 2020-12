«Chico Forti torna in Italia», l'annuncio del ministro Di Maio. Stava scontando l'ergastolo per omicidio in Florida

Chico Forti tornerà in Italia dalla Florida dove stava scontando una condanna all'ergastolo per omicidio. Enrico Forti, 61 anni, originario di Trento, era stato arrestato negli Usa nel 1998 e condannato all'ergastolo nel 2000 da un tribunale della Florida con l'accusa di omicidio premeditato. L'annuncio del suo ritorno in Italia arriva su Facebook, sulla pagina del ministro degli Esteri Luigi Di Maio che spiega: «Il Governatore della Florida ha infatti accolto l’istanza di Chico di avvalersi dei benefici previsti dalla Convenzione di Strasburgo e di essere trasferito in Italia».

«Ho una bellissima notizia da darvi- ha esordito Di Maio su Facebook - Chico Forti tornerà in Italia. L’ho appena comunicato alla famiglia e ho informato il presidente della Repubblica e il presidente del Consiglio. Il Governatore della Florida ha infatti accolto l’istanza di Chico di avvalersi dei benefici previsti dalla Convenzione di Strasburgo e di essere trasferito in Italia. Si tratta di un risultato estremamente importante, che premia un lungo e paziente lavoro politico e diplomatico. Non ci siamo mai dimenticati di Chico Forti, che potrà finalmente fare ritorno nel suo Paese vicino ai suoi cari. Sono personalmente grato al Governatore DeSantis e all’Amministrazione Federale degli Stati Uniti. Un ringraziamento speciale al Segretario di Stato Mike Pompeo, con il quale ho seguito personalmente la vicenda e con il quale ho parlato ancora nel fine settimana, per l’amicizia e la collaborazione che ha offerto per giungere a questo esito così importante. Il Governo seguirà ora i prossimi passi per accelerare il più possibile l’arrivo di Chico. Erano vent’anni che aspettava questo momento e siamo felici per lui, per i suoi cari, per la sua famiglia, per tutta la città di Trento. È un momento commovente anche per noi».

Al caso Forti aveva lavorato molto anche un altro esponente di governo, concittadino di Forti: il trentino Riccardo Fraccaro che aveva promesso un anno fa: «Quello che faremo nei prossimi mesi sarà questo: incontrare possibilmente il governatore della Florida e i rappresentanti diplomatici americani e chiedere la grazia».

Enrico Forti è stato produttore televisivo e campione italiano di vela. Ma è diventato famoso perché è stato condannato per omicidio nel 2000 negli Stati Uniti. Forti si è sempre dichiarato innocente e vittima di un errore giudiziario.

La vicenda giudiziaria

Il 15 febbraio del 1998 Dale Pike, figlio di Anthony Pike, dal quale Chico Forti stava acquistando il Pikes Hotel a Ibiza, viene trovato assassinato sulla spiaggia di Sewer Beach, a Miami. Chico Forti è stato giudicato davanti a una giuria colpevole “oltre ogni ragionevole dubbio” dell'omicidio di Dale Pike ma si è sempre ritenuto innocente. Il processo durò in tutto ventiquattro giorni e avrebbe mostrato diversi punti deboli, come quello sul movente riconducibile alla compravendita del Pikes Hotel per cui Forti era stato accusato anche di truffa e poi successivamente assolto dagli otto capi d’accusa riguardanti la frode.

Chico Forti ha passatpo oltre vent’anni nel Dade Correctional Institution di Florida City, un carcere di massima sicurezza, e l’Italia non è mai riuscita ad ottenere una revisione del processo. In molti si sono adoperati per questo. Nel 2012, il magistrato ed ex presidente onorario aggiunto della Suprema Corte di Cassazione Fernando Imposimato (ora deceduto), insieme alla nota criminologa Roberta Buzzone, avevano presentato un rapporto all'allora Ministro degli Esteri Giulio Maria Terzi di Sant’Agata per la revisione dell’interno processo. Poi fu Emma Bonino a interessarsi del caso. Hanno promosso campagne moltissimi vip, da Fiorello a Jovanotti.

Il caso nell'opinione pubblica

A sollevare la questione è stata anche la trasmissione "Le Iene" con un documentario inchiesta sulla storia di Chico Forti che aveva scandagliato il processo, il tema del movente dell’assassinio e della prova indiziaria che ha fatto sì che si arrivasse ad una condanna a vita per Forti.

