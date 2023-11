Carta del docente, si possono acquistare nuovi beni: quali sono e come ottenere il bonus da 500 euro

Crescono i beni e i servizi acquistabili con la Carta del docente. Il contributo da 500 euro è fornito agli insegnanti per l'acquisto di dispositivi, materiali e servizi per l’aggiornamento e formazione relativi all'anno scolastico 2022/23. Si tratta di un bonus valido per gli insegnanti di ruolo e i supplenti con contratto al 31 agosto 2024. I soldi sono stati caricati a settembre e sono utilizzabili per un anno. Non si tratta di una vera e propria novità, ma un chiarimento su quanto rientra tra i materiali didattici acquistabili. Vediamo nel dettaglio, quindi, come si ottiene la Carta e cosa cambia.

