​Carta docente, scade oggi il bonus da 500 euro: che succede ora? I soldi non usati si perdono o si accumulano? Le novità per i supplenti

Scande la Carta docenti, o almeno quella relativa allo scorso anno. Oggi, 31 agosto, è infatti l'ultimo giorno utile per i professori per utilizzare il contributo da 500 euro fornito agli insegnanti per l'acquisto di dispositivi, materiali e servizi per l’aggiornamento e formazione relativi all'anno scolastico 2021/22. La scadenza, però, non vale per le somme caricate a settembre del 2022 e riferite al 2022/23. Quindi i nuovi 500 euro sono ancora utilizzabili per un anno, mentre il sostegno precedente scade. Vediamo nel dettaglio, quindi, di cosa si tratta e cosa cambia.