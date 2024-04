Arriva una nuova emissione del Btp Valore, il titolo di stato dedicato ai piccoli risparmiatori italiani. L'annuncio è arrivato ieri da parte del ministero dell'Economia. Da giugno del 2023 sono stati già raccolti quasi 54 miliardi di euro. E se anche l’emissione che scatterà il 6 maggio confermerà i livelli record visti a febbraio, vorrà dire che si supereranno i 70 miliardi di titoli a misura di famiglia in 11 mesi. Tanto per confermare il passo segnato già nel 2023 quando i risparmiatori hanno acquistato oltre 100 miliardi di euro di titoli di Stato, secondo i dati della Banca d'Italia. Ma esistono altri strumenti che attirano gli investitori, come ad esempio i conti deposito. Quale strumento è più conveniente tra i due? Vediamolo nel dettaglio.

Btp Valore, nuova emissione dal 6 maggio: durata 6 anni, premio finale 0,8%. Cedole e durata, le istruzioni Mef. Ecco chi può acquistarlo